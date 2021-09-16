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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 21:05

آلاف الأفغان في القواعد الأمريكية ينتظرون إعادة التوطين

آلاف الأفغان في القواعد الأمريكية ينتظرون إعادة التوطين
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تفشيا صغير لمرض الحصبة بين اللاجئين الأفغان تسبب في تأخير عملية التوطين، فقد تم اكتشاف سبع حالات حصبة، كما ثبت إصابة عدد قليل جدا من الأشخاص بكورونا. ويحاول المسؤولون الأميركيون تلقيح اللاجئين الأفغان ضد الحصبة والأمراض الأخرى بما في ذلك فيروس كورونا.

ووفقا لوثيقة اتحادية داخلية حصلت عليها الصحيفة، يوجد ما يقرب من 49 ألف أفغاني يعيشون في 8 قواعد عسكرية محلية، ونحو 18 ألف في قواعد في الخارج، أغلبهم في ألمانيا. وأكدت الوثيقة أن بعضهم سيتم توطينه خلال الأسابيع القادمة، لكن معظمهم سيحتاجون لفترة أطول.

وقال ميلاد درويش، المترجم العسكري السابقـ الذي وصل يوم السبت إلى قاعدة في نيوجرسي: "سنكون هنا لمدة شهر أو أكثر. هنا ما يقرب من 8000 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان".

وأكد درويش أنه وعائلته نجوا بصعوبة من كابل، ثم أمضوا أربعة أيام في الدوحة، مع الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ثم نقل هو وعائلته في قاعدة بإيطاليا قبل أن يصلوا أخيرا إلى القاعدة الأمريكية.

وأكدت الصحيفة أن توترات الأفغان لا تنتهي عند هذا الحد، بل يشغلهم البحث عن منازل جديدة لهم في امريكا ووظائف ومدارس للأولاد، كما أنهم لا يعرفون ماذا حدث لمن تركوهم في أفغانستان.
مصدر : وكالات
رقم : 954222
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