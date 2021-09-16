الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 21:22

روسيا تحمل واشنطن والناتو مسؤولية الوضع الحالي في افغانستان

روسيا تحمل واشنطن والناتو مسؤولية الوضع الحالي في افغانستان
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، في تصريحات اليوم الخميس: "المسؤولية عن الوضع الراهن في أفغانستان تتحملها بشكل أساسي الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي، لذا يتعين عليها تحمل الجزء الأكبر من تكاليف إعادة إعمار البلاد بعد الحرب".

وأوضحت زاخاروفا أنه من المستحيل على الغرب حل المشكلة في أفغانستان بشكل مستقل، دون مساعدة روسيا.

ولفتت زاخاروفا إلى ان "فتح" حدود أفغانستان مع دول الجوار سيكون له عواقب سلبية على الدول الأوروبية أيضا.

وأعربت زاخاروفا عن قلق موسكو حيال تسلل "الإرهابيين" من أفغانستان إلى بلدان آسيا الوسطى تحت "ستار الشعارات الإنسانية ودعوات مساعدة اللاجئين".

وفي هذا الصدد قالت زاخاروفا: "فيما يتعلق بحالة الهجرة من جميع أنحاء أفغانستان، فإن القلق يأتي من احتمال تغلغل عناصر إرهابية ومتطرفة في أراضي الدول المجاورة لأفغانستان، وخاصة بلدان آسيا الوسطى، تحت ستار الشعارات الإنسانية ودعوات مساعدة اللاجئين".
مصدر : وكالات
رقم : 954223
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
16 أيلول 2021
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
16 أيلول 2021
سنة على
سنة على 'اتفاقات أبراهام' :التطبيع لا يؤمن من خوف!
16 أيلول 2021
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
16 أيلول 2021
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
زهراء أحمد- اسلام تايمز
15 أيلول 2021
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
15 أيلول 2021
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
15 أيلول 2021
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
15 أيلول 2021
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
15 أيلول 2021
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟
15 أيلول 2021
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
15 أيلول 2021
زيارة الوفد المصري إلى فلسطين... الدلالات والأبعاد
زيارة الوفد المصري إلى فلسطين... الدلالات والأبعاد
15 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟