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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 21:51
وسائل إعلام: سقوط عدة صواريخ في كابل
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية في منطقة خير خانة، بينما قال شهود عيان إن الصواريخ يمكن أنها أصابت المنشأة.
ولم ترد حتى الآن أي أنباء حول سقوط قتلى أو جرحى جراء الحادث.
مصدر :
وكالات
رقم :
954232
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