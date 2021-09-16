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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 22:01

بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين

بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
جاء ذلك في بيان اصدرته الخارجية الايرانية اليوم الخميس، تعليقا على بعض الاخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، بشان "موافقة العراق على الغاء تاشيرات الدخول مع ايران وايضا استقبال زوار الاربعين الايرانيين عبر المعابر الحدودية".

واضاف البيان : ان الاتفاق على الغاء التاشيرات بين طهران وبغداد لايزال قيد المراحل القانونية؛ وكسائر الاتفاقات هناك حاجة الى مزيد من المحادثات بين مسؤولي البلدين لتحديد كيفية او تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

واكد البيان، على ضرورة استصدار تاشيرات دخول الاراضي العراقية من جانب الرعايا الايرانيين، لغاية الاعلان رسميا عن تنفيذ اتفاق الغاء التاشيرات بين البلدين.

كما اهابت الخارجية في بيانها، بجميع الزوار الايرانيين والقائمين على تنظيم رحلات الاربعين، بما يشمل اصحاب المواكب والقوافل وشركات الطيران، تجنب السفر او عدم نقل الزوار الذين لم يحصلوا على تاشيرات سارية الصلاحية الى العراق، وان يتم نقل هؤلاء الزوار جوا فقط.

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رقم : 954234
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