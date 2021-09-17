دخول رتل امريكي محمل بالمواد اللوجستية الى ريف الحسكة

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية أن رتلاً مؤلفاً من 60 آلية بينها برادات وشاحنات مغطاة وناقلات تحمل عتاداً عسكرياً وذخائر توجه من معبر الوليد غير الشرعي إلى ريف تل حميس شمال شرق الحسكة عبر ما يعرف بطريق البترول.



ولفتت المصادر أن عدة سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متنوعة تابعة لجماعة “قسد” المرتبطة بالقوات الأمريكية رافقت الرتل منذ دخوله الأراضي السورية حتى وصوله إلى قواعدها.



وأدخلت القوات الأمريكية أمس رتلاً مؤلفاً من 22 آلية من شاحنات محملة بمواد لوجستية توجهت إلى مطار خراب الجير العسكري غير الشرعي في ريف اليعربية.