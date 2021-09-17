الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 أيلول 2021 ساعة 08:05

استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران

استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
ونشر النشطا مشاهد لليلة للقصف، وقالوا انهم سمعوا اصوات انفجارات عنيفة في المنطقة.

واضافوا انه تم ايقاف الحركة في مطار جيزان. وتظهر المشاهد صور انفجارات ضخمة في المنطقة.

وزعم تحالف العدوان السعودي اعتراض اربع طائرات مسيرة أطلقت باتجاه جنوب السعودية وتدمير صاروخ بالستي على جيزان.

وأظهر موقع فلايت رادار 24 توقف الملاحة في مطار جيزان، حيث تم إلغاء الرحلة رقم SV1801 من مطار الرياض إلى جيزان، وتأجيل رحلة XY116 من جيزان إلى الرياض.

هذا ومن المقرر أن يعقد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عصر اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية كبرى، وكذلك الكشف عن تفاصيل الضربات الصاروخية والطيران السعودي في العمق السعودي والداخل اليمني.

ويوم الخميس، قال سريع في بيان مقتضب " غداً وعند الثالثة عصراً _إن شاء الله _ مؤتمر صحفي للقوات المسلحة تكشف فيه عن تفاصيل إحدى أكبر العمليات العسكرية مع مشاهد توثق كامل تفاصيل المعركة".

وأوضح العميد سريع أنه سيتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن مشاهد توثق كامل تفاصيل المعركة وتفاصيل الضربات الصاروخية والطيران المسير في العمق السعودي والداخل اليمني وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.
رقم : 954271
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
17 أيلول 2021
السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
17 أيلول 2021
استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
17 أيلول 2021
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
16 أيلول 2021
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
16 أيلول 2021
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
16 أيلول 2021
سنة على
سنة على 'اتفاقات أبراهام' :التطبيع لا يؤمن من خوف!
16 أيلول 2021
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
16 أيلول 2021
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
زهراء أحمد- اسلام تايمز
15 أيلول 2021
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
15 أيلول 2021
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
15 أيلول 2021
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
15 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟