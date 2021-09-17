استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران

ونشر النشطا مشاهد لليلة للقصف، وقالوا انهم سمعوا اصوات انفجارات عنيفة في المنطقة.



واضافوا انه تم ايقاف الحركة في مطار جيزان. وتظهر المشاهد صور انفجارات ضخمة في المنطقة.



وزعم تحالف العدوان السعودي اعتراض اربع طائرات مسيرة أطلقت باتجاه جنوب السعودية وتدمير صاروخ بالستي على جيزان.



وأظهر موقع فلايت رادار 24 توقف الملاحة في مطار جيزان، حيث تم إلغاء الرحلة رقم SV1801 من مطار الرياض إلى جيزان، وتأجيل رحلة XY116 من جيزان إلى الرياض.



هذا ومن المقرر أن يعقد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عصر اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية كبرى، وكذلك الكشف عن تفاصيل الضربات الصاروخية والطيران السعودي في العمق السعودي والداخل اليمني.



ويوم الخميس، قال سريع في بيان مقتضب " غداً وعند الثالثة عصراً _إن شاء الله _ مؤتمر صحفي للقوات المسلحة تكشف فيه عن تفاصيل إحدى أكبر العمليات العسكرية مع مشاهد توثق كامل تفاصيل المعركة".



وأوضح العميد سريع أنه سيتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن مشاهد توثق كامل تفاصيل المعركة وتفاصيل الضربات الصاروخية والطيران المسير في العمق السعودي والداخل اليمني وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.