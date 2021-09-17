الصين تدعم عضوية ايران في منظمة شنغهاي

واكد وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الايراني في طاجيكستان دعم بلاده لعضوية ايران فس منظمة شنغهاي للتعاون .



بدوره أكد وزير الخارجية الايراني ، على السياسة الخارجية للحكومة الايرانية تقوم على التوجه الآسيوي مشددا على تصميم ايران على دفع العلاقات مع الصين على أساس خطة تعاون شاملة مدتها 25 عامًا كخريطة طريق. للبلدين.



* اميركا هي المتهم الرئيسي في زعزعة الاتفاق النووي



وفي إشارة إلى القضايا المتعددة الأطراف لتعاون الايراني مع الصين ، اشاد أمير عبد اللهيان بمواقف الحكومة الصينية الداعمة لنهج طهران ، وقال ان الولايات المتحدة هي المتهم الرئيسي في زعزعة الاتفاق النووي والتعاون النووي لايران.



ولفت إلى مواقف اميركا غير البناء من قضية البرنامج النووي الايراني ، أكد امير عبداللهيان ان على البيت الأبيض أن يتعلم عدم استخدام نبرة تهديد ضد الشعب الايراني .



ووصف أمير عبد اللهيان الانسحاب الأميركي المشين من أفغانستان بعد عقدين من الاحتلال بأنه مثال آخر على الأحادية غيرالبناءة للولايات المتحدة ، والتي تركت تاثيراتها السلبية على جيران أفغانستان .



أعلن وزير خارجيتنا أن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع المجموعات العرقية هو الشكل الوحيد المرغوب فيه للمستقبل السياسي لهذا البلد.



وفي الختام ، اشار أمير عبد اللهيان ، إلى التعاون القيم بين البلدين في مكافحة كورونا ، مشيدا بالحكومة الصينية على تعاونها المكثف مع ايران في إرسال شحنات اللقاحات عقب المحادثات بين الرئيسين.



* دعم الصين لعضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي



وأكد وزير الخارجية الصيني خلال الاجتماع على تعاون البلدين في الشؤون الدولية ، بما في ذلك دعم الصين لعضوية جمهورية إيران الإسلامية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون.



ووصف تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون لمدة 25 عاما بين البلدين بأنه خارطة طريق مهمة للعلاقات بين البلدين وشدد على تصميم الصين على تطوير العلاقات بشكل كامل مع جمهورية إيران الإسلامية.



ودعا وزير الخارجية الصيني إلى استمرار المشاورات بين البلدين حول المستقبل السياسي لأفغانستان.



وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان اللقاء بين امير عبداللهيان و وانع اليوم، جاء على هامش قمة شنغهاي للتعاون المقامة لدورتها الحادية والعشرين في عاصمة طاجيكستان.



ويبحث القادة المشاركون، على مدى يومين متاليين (16 و17 سبتمبر 2021)، في سبل تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في هذه المنظمة الاقتصادية.