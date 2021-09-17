وزراء خارجية ايران والصين وروسيا وباكستان يجتمعون في دوشنبة

كما دعا الوزراء الأربعة حسين أمير عبد الله ووانغ يي وسيرغي لافروف وشاه محمود قريشي الى ايجاد افغانستان خالية من الارهاب وخالية من المخدرات وخالية من التهديدات ضد جيرانها .



ورحب الوزراء بعقد الجولة القادمة من اجتماع دول الجوار الأفغاني، والتي من المقرر أن يحضرها وزراء خارجية الدول المجاورة (إيران وباكستان والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) وكذلك روسيا في طهران أواخر أكتوبر. .



و تم الاتفاق في الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان ، الذي عقد في 8 سبتمبر ، برئاسة باكستان ، على عقد الجولة التالية من الاجتماع في طهران. وأعلن حسين أمير عبد اللهيان ، خلال کلمته في الاجتماع ، عن استعداد الجمهورية الإسلامية الایرانیة لتقديم كل التسهيلات لديها لدفع المحادثات الأفغانية إلى الأمام.