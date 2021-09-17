الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 أيلول 2021 ساعة 08:17

وزراء خارجية ايران والصين وروسيا وباكستان يجتمعون في دوشنبة

وزراء خارجية ايران والصين وروسيا وباكستان يجتمعون في دوشنبة
كما دعا الوزراء الأربعة حسين أمير عبد الله ووانغ يي وسيرغي لافروف وشاه محمود قريشي الى ايجاد افغانستان خالية من الارهاب وخالية من المخدرات وخالية من التهديدات ضد جيرانها .

ورحب الوزراء بعقد الجولة القادمة من اجتماع دول الجوار الأفغاني، والتي من المقرر أن يحضرها وزراء خارجية الدول المجاورة (إيران وباكستان والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) وكذلك روسيا في طهران أواخر أكتوبر. .

و تم الاتفاق في الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان ، الذي عقد في 8 سبتمبر ، برئاسة باكستان ، على عقد الجولة التالية من الاجتماع في طهران. وأعلن حسين أمير عبد اللهيان ، خلال کلمته في الاجتماع ، عن استعداد الجمهورية الإسلامية الایرانیة لتقديم كل التسهيلات لديها لدفع المحادثات الأفغانية إلى الأمام.
رقم : 954278
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
17 أيلول 2021
السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
17 أيلول 2021
استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
17 أيلول 2021
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
16 أيلول 2021
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
16 أيلول 2021
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
16 أيلول 2021
سنة على
سنة على 'اتفاقات أبراهام' :التطبيع لا يؤمن من خوف!
16 أيلول 2021
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
16 أيلول 2021
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
زهراء أحمد- اسلام تايمز
15 أيلول 2021
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
15 أيلول 2021
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
15 أيلول 2021
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
15 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟