الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 أيلول 2021 ساعة 08:18

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في "الأقصى"

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في "الأقصى"
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في بيان: إنّ التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفُوضة ومُدانة، وتُمثل انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي ولالتزامات "إسرائيل" كـ"قوةٍ قائمةٍ بالاحتلال في القدس الشرقية"، حسب وصفه.

وشدّد أبو الفول على أنّ المسجد الأقصى المُبارك، بمساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأكد أنّ "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم، وتنظيم الدخول إليه".

وطالب أبو الفول، السلطات الإسرائيلية بالكف عن الانتهاكات، واحترام حرمة المسجد، واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.

واقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع ما يسمى بـ "يوم الغفران" اليهودي.

وتجوّل المستوطنين في باحات المسجد الأقصى، وهم يرتدون لباس طقوس عيدهم، وسط تلقّيهم شروحات توراتية حول "الهيكل" المزعوم.

وكانت جماعات ما يسمى بـ"الهيكل المزعوم" والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات، قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد، خلال مدّة "يوم الغفران" اليهودي، الذي بدأ مساء الأربعاء وانتهى مساء أمس الخميس.

وتخطط تلك الجماعات المتطرفة لاستثمار الأعياد ضمن أجندة ما يسمى "التأسيس المعنوي للمعبد"، بفرض الطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، وهو ما جعلته هدفها المركزي منذ عام 2019.
مصدر : وكالات
رقم : 954279
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
17 أيلول 2021
السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
17 أيلول 2021
استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
17 أيلول 2021
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
16 أيلول 2021
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
16 أيلول 2021
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
16 أيلول 2021
سنة على
سنة على 'اتفاقات أبراهام' :التطبيع لا يؤمن من خوف!
16 أيلول 2021
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
16 أيلول 2021
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
زهراء أحمد- اسلام تايمز
15 أيلول 2021
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
15 أيلول 2021
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
15 أيلول 2021
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
15 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟