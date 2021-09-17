وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في بيان: إنّ التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفُوضة ومُدانة، وتُمثل انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي ولالتزامات "إسرائيل" كـ"قوةٍ قائمةٍ بالاحتلال في القدس الشرقية"، حسب وصفه.



وشدّد أبو الفول على أنّ المسجد الأقصى المُبارك، بمساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.



وأكد أنّ "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم، وتنظيم الدخول إليه".



وطالب أبو الفول، السلطات الإسرائيلية بالكف عن الانتهاكات، واحترام حرمة المسجد، واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.



واقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع ما يسمى بـ "يوم الغفران" اليهودي.



وتجوّل المستوطنين في باحات المسجد الأقصى، وهم يرتدون لباس طقوس عيدهم، وسط تلقّيهم شروحات توراتية حول "الهيكل" المزعوم.



وكانت جماعات ما يسمى بـ"الهيكل المزعوم" والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات، قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد، خلال مدّة "يوم الغفران" اليهودي، الذي بدأ مساء الأربعاء وانتهى مساء أمس الخميس.



وتخطط تلك الجماعات المتطرفة لاستثمار الأعياد ضمن أجندة ما يسمى "التأسيس المعنوي للمعبد"، بفرض الطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، وهو ما جعلته هدفها المركزي منذ عام 2019.