توجيه من أمنية الانتخابات العراقية بشأن يوم الاقتراع

وقال الناطق باسم اللجنة، العميد غالب العطية، في بيان، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قررت تقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الانتخابات".



وأضاف ان "رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق اول الركن عبد الامير الشمري أصدر توجيهات للقوات الامنية المكلفة بحماية المراكز الانتخابية في جميع المحافظات بتسهيل حركة ونقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الانتخابات المزمع اجراءها في العاشر من تشرين الأول المقبل للادلاء باصواتهم".



وبين أن "القوات الأمنية المكلفة بأمن الانتخابات قد انهت كامل استعداداتها الأمنية من أجل توفير بيئة انتخابية آمنة تضمن سير العملية الانتخابية على أكمل وجه".