"كتلة الوفاء للمقاومة" اللبنانية: أميركا تبيع حلفاءها، أمّا ايران فتتمسّك بهم !

وقال الحاج حسن في حديث تلفزيوني تعقيباً على وصول صهاريج المحروقات الإيرانية إلى لبنان، إنّ "المقاومة عدّت الحصار بمنزلة حرب على اللبنانيين".



وأشار الحاج حسن إلى أنّ ما حدث "انتصار للمقاومة، وله أبعاد سياسية واقتصادية ومعنوية"، مضيفاً أنّ أميركا تشعر بالخيبة والعجز أمام صور كسر الحصار، وهي تتابع ما جرى في لبنان بعجز".



وشدّد الحاج حسن على أنّ "أميركا تبيع حلفاءها، أمّا ايران فتتمسّك بهم".



وأوضح الحاج حسن أنّ "المقاومة لطالما كانت تهتم بقضايا الحياة في كل المجالات"، مؤكّداً "أنّنا لم نُهدِ يوماً النصر إلى بيئتنا فحسب، بل إلى كل اللبنانيين أيضاً".



ووفق الحاج حسن، فإنّ من البديهي أن "تكون خطوة حزب الله وطنية"، كاشفاً أنّ "توزيع المحروقات سيكون منهجياً".



ووصلت الخميس عشرات الصهاريج المحمَّلة بالمازوت الإيراني إلى لبنان، وعملية وصول القوافل ستتم على مراحل.