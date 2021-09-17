أحدث العناوين :
مقتل 3 دواعش بعملية أمنية في كركوك
"كتلة الوفاء للمقاومة" اللبنانية: أميركا تبيع حلفاءها، أمّا ايران فتتمسّك بهم !
تونس تستغرب عن ما ورد في بيان الخارجية الاثيوبية
توجيه من أمنية الانتخابات العراقية بشأن يوم الاقتراع
الشيخ نعيم قاسم: لضرورة عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في "الأقصى"
وزراء خارجية ايران والصين وروسيا وباكستان يجتمعون في دوشنبة
الصين تدعم عضوية ايران في منظمة شنغهاي
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
17 September 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الجمعة 17 أيلول 2021 ساعة 09:05
مقتل 3 دواعش بعملية أمنية في كركوك
وقال المصدر الخميس في حديث لـ السومرية نيوز، إن قوة أمنية ضمن مقتربات وادي زغيتون في كركوك تعالج اهدافاً لتنظيم "داعش" الارهابي.
وأضاف المصدر ان "معلومات اولية تفيد بمقتل ٣ دواعش"، مشيراً الى أن "العملية الامنية مستمرة".
مصدر :
وكالات
رقم :
954288
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
17 أيلول 2021
السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
17 أيلول 2021
استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
17 أيلول 2021
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
16 أيلول 2021
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
16 أيلول 2021
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
16 أيلول 2021
سنة على 'اتفاقات أبراهام' :التطبيع لا يؤمن من خوف!
16 أيلول 2021
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
16 أيلول 2021
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
زهراء أحمد- اسلام تايمز
15 أيلول 2021
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
15 أيلول 2021
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
15 أيلول 2021
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
15 أيلول 2021
أحدث العناوين
مقتل 3 دواعش بعملية أمنية في كركوك
"كتلة الوفاء للمقاومة" اللبنانية: أميركا تبيع حلفاءها، أمّا ايران فتتمسّك بهم !
تونس تستغرب عن ما ورد في بيان الخارجية الاثيوبية
توجيه من أمنية الانتخابات العراقية بشأن يوم الاقتراع
الشيخ نعيم قاسم: لضرورة عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في "الأقصى"
وزراء خارجية ايران والصين وروسيا وباكستان يجتمعون في دوشنبة
الصين تدعم عضوية ايران في منظمة شنغهاي
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
طهران: إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان هو تطبيق لأحد بنود الدستور
رئيسي يشارك بالدورة الـ 76 لجمعية الأمم المتحدة ويلقي خطابا باليوم الأول
حماس تهاجم السلطة الفلسطينية.. "مصرة على مواصلة جرائمها بحق أهلنا بالضفة"
استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
دخول رتل امريكي محمل بالمواد اللوجستية الى ريف الحسكة
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
لبنان.. اقرار بيان وزاري بالاجماع خلال جلسة بقصر بعبدا
وسائل إعلام: سقوط عدة صواريخ في كابل
الجامعة العربية تعلن استعدادها لدعم العملية الانتخابية في العراق
الأكثر قراءة
30 شاحنة تابعة للقوات الأمريكية تصل شمال سوريا
مسيرة بريف دمشق دعماً للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
لبنان.. حكومة جديدة ومهام مرتقبة
الشيخ نعيم قاسم: قادرون على مواجهة الحصار كما واجهنا العدو
الأردن يُرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
منصور: أطفال فلسطين يتعرضون لأعمال عنف يومية على يد المستوطنين
انتفاضة فلسطينية نصرة للأسرى في السجون الصهيونية
الجزائر: قرار قطع العلاقات مع المغرب لا رجعة فيه
ثلاثة انفجارات شمال غربي محافظة كربلاء المقدسة
وزير النفط السوري: خط الغاز العربي جاهز في سوريا
الكاظمي يبحث العلاقات الإيرانية السعودية في طهران
شمخاني: على دول المنطقة التحاور فیما بینها دون التدخل الاجنبي
إعادة المسرحية.. عودة داعش بإخراج أمریکی
الحشد يطلق عملية كبيرة لتعقب عناصر داعش عند حدود سوريا
اصابات خلال مواجهات في جبل صبيح وبيت دجن
حشد الانبار يدمر مضافتين لداعش والقبض على 3 ارهابيين بالرطبة
الكاظمي مغادراً إلى طهران: العراق نجح بدوره المحوري في المنطقة
الحشد الشعبي يعلن انطلاق اليوم الثاني من عملية ‘‘ثأر الأبطال‘‘
الکیان الصهيوني: اتفاقيات تطبيع أم غزو تجاري للدول العربية
القبض على خمسة دواعش في نينوى بينهم مسؤولون
الأخبار الساخنة
سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل
في حوارها مع العراق .. أمريكا تختبىء وراء إصبعها
انفجارات شديدة في مدينة الخرج السعودية
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
إخترنا لکم
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟