مقتل 3 دواعش بعملية أمنية في كركوك

وقال المصدر الخميس في حديث لـ السومرية نيوز، إن قوة أمنية ضمن مقتربات وادي زغيتون في كركوك تعالج اهدافاً لتنظيم "داعش" الارهابي.



وأضاف المصدر ان "معلومات اولية تفيد بمقتل ٣ دواعش"، مشيراً الى أن "العملية الامنية مستمرة".