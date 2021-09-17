وزير الخارجية الايراني: النموذج السياسي المثالي لأفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة

في اطار لقاءاته الثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي الحادية والعشرين في العاصمة الطاجيكية دوشنبة، التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الخميس، نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار.



وفي معرض إشارته إلى عراقة لعلاقات بين البلدين والبنية التحتية القائمة في هذا الصدد، أكد امير عبداللهيان على استعداد ایران لمواصلة تطوير العلاقات الشاملة مع الهند.



وتطرق وزير الخارجية الايراني الى الاوضاع في أفغانستان وان ايران ونظرًا لحدودها الطويلة مع أفغانستان هي اول دولة مجاورة تتأثر بالوضع غير المناسب في هذا البلد، واشار إلى وجود أكثر من 3.5 مليون لاجئ أفغاني في إيران، منتقذا عدم مبالاة المنظمات الدولية والدول الغربية بتقديم المساعدة للاجئين الافغان.



ووصف أمير عبداللهيان استقبال واستضافة هؤلاء الضيوف وتقديم الخدمات الإنسانية لهم من قبل ايران في ذروة فرض اقصى اجراءات الحظر الاقتصادي، بانه دلالة على عمق النزعة الإنسانية للشعبين الايراني والافغاني.



وأكد وزير خارجية الايراني ان تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية الأفغانية على أنه النموذج السياسي المثالي لأفغانستان، مشددا على متابعة الجمهورية الاسلامية الايرانية للوضع السياسي في أفغانستان.



وفیما یتعلق بالعلاقات الثنائية دعا أمير عبداللهيان الى الاسراع في عقد اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة ايران والهند.



من جانبه أعرب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشنكار عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع ایران، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والطيبة بين البلدين.



ودعا إلى مزيد من الحوار والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، ولا سيما قضية أفغانستان.



كما ابدى وزير الخارجية الهندي استعداد بلاد لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، مؤكدا استعداد نيودلهي لتوسيع التعاون الثنائي.



وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قچ التقد نظيره الصيني وانغ يي» في دوشنبة أمس الخميس.



وأشار وزير الخارجية الصيني خلال اللقاء الى دعم بلاده لعضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون.



كما شارك وزير الخارجية الايراني في الاجتماع الرباعي مع وزراء خارجية روسيا والصين وباكستان حول الوضع في أفغانستان.