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الجمعة 17 أيلول 2021 ساعة 11:06

تجمع علماء عكار: قافلة العز كسرت الحصار

تجمع علماء عكار: قافلة العز كسرت الحصار
ووجه “أخلص التحايا وأجملها إثر البشرى بتحقيق الوعد الصادق ووصول قافلة المازوت الإيراني من الجمهورية الإسلامية في إيران، مرورا بسوريا الأسد، وصولا إلى لبنان المقاومة، ليكسر بقافلة العز هذه الحصار الأميركي والإستكبار الغربي والتخاذل الأعرابي، وليضع حدا لطوابير الذل التي نراها يوميا على محطات المحروقات”.

واعتبر أن “ما حصل هو الحقيقة الأخلاقية للمقاومة قيادة ومجاهدين وجماهير. وأن المقاومة التي لم تبخل يوما بالدماء لنصرة شعبها، لن تبخل علينا بالمحروقات ولا بغيرها من حاجات الشعب اللبناني اليومية والحياتية”.

كما شكر “الولي الفقيه والشعب الإيراني العظيم وسوريا العروبة وأسدها والمقاومة وأمينها الذين سحقوا الحرب الإقتصادية الصهيونية على محور المقاومة. ونقول لشعبنا العظيم أننا بدأنا مرحلة التحرر من غطرسة وهيمنة العدو الصهيو-أميركي. وموعدنا مع النصر الأكبر في فلسطين”.
رقم : 954303
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