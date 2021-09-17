?>?> الجزائر تسجل 21 حالة وفاة جديدة متاثرا بكورونا - اسلام تايمز أحدث العناوين : عون: آخر سنة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية الصحة الايرانية: أكثر من 17 ألف إصابة و364 وفاة جديدة بكورونا الرئيس الايراني: العلاقات بين طهران ويريفان لطالما كانت ودية وبناءة استعدادا لزيارة الأربعين.. شرطة كربلاء تطلق عملية أمنية كبرى جبهة العمل الاسلامي في لبنان ترحب بقافلة صهاريج المازوت الايراني مخاوف من اعمال عنف خلال تجمع لدعم مقتحمي الكابيتول سيئول تعلن استعدادها لتقديم مساعدات الى بيونغ يانغ حركات المقاومة في فلسطين تشيد بوصول الوقود الإيراني إلى لبنان أزمة مفتوحة بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية المرجع المدرسي يحذر مرشحي الانتخابات من الفساد English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 17 September 2021 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية إفریقیا الجزائر 0 الجمعة 17 أيلول 2021 ساعة 11:07الجزائر تسجل 21 حالة وفاة جديدة متاثرا بكورونا وحسبما نقل موقع الشروق , قالت لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا انه تم تسجيل 182 حالة شفاء، 24 مريضا بالعناية المركزة و21 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. مصدر : موقع الشروق رقم : 954304 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟ وزير الخارجية الايراني: النموذج السياسي المثالي لأفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة 17 أيلول 2021 رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك 17 أيلول 2021 "إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة 17 أيلول 2021 السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم 17 أيلول 2021 استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران 17 أيلول 2021 بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين 16 أيلول 2021 رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا 16 أيلول 2021 وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته 16 أيلول 2021 سنة على 'اتفاقات أبراهام' :التطبيع لا يؤمن من خوف! 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