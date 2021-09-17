الموسوي: وصول قوافل المازوت بداية لحل على مستوى إنهاء الحصار

و قال الموسوي اليوم الجمعة في حديث إذاعي أن قيادة ​حزب الله ​ تحدثت عن خدمة الناس، ووصول القوافل بداية لحلّ على مستوى إنهاء الحصار، وتمكين الدولة من حلّ جزء من المشكلة.



و أوضح ، أن كل الأطراف في الحكومة وضعت ملاحظاتها في ​البيان الوزاري​، والرهان الآن هو على تقديم المساعدة لتسهيل مهمة الحكومة العتيدة، وعمق الأزمة يتخطّى كلّ إعتبار، لافتاً إلى "أننا ننتظر أن تقوم الحكومة بمهامها كاملة، كحكومة إنقاذ، وتشكيلها يُعتبر بداية لحلّ مشاكل كثيرة.



وأكد الموسوي، أن سعر صرف ​الدولار​ هبط فيما ​الأسعار​ لا تزال على حالها، وهناك جشع يفرض ضرورة الملاحقة القانونية بحقّ كل من يتلاعب بالأمن الإجتماعي والمعيشي.