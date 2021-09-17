الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 أيلول 2021 ساعة 16:19

عون: آخر سنة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية

عون: آخر سنة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية
وأوضح في بيان أن "التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة اسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي اصاب البلاد والعباد، وهو يمهد الطريق امام الاصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات ​المجتمع الدولي​ في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الجديدة في السير به".

وتابع: "التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الادارات و​المؤسسات العامة​ والمجالس والصناديق والهيئات خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".

وطمأن ​الرئيس عون​ اللبنانيين "ان السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه اي اصلاح ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين".

وأعلن أن "​التدقيق الجنائي​ هو باب الإصلاح المنشود ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها، ويمهد الطريق امام الاصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الجديدة في السير به".

من جهة أخرى عرض الرئيس عون مع النائبة السابقة لرئيس الحكومة والوزيرة السابقة للدفاع والخارجية زينة عكر، الأوضاع العامة في البلاد، وما حققته خلال توليها مهامها الوزراية. وشكرت عكر الرئيس عون على التعاون الذي لقيته منه ومن معاونيه خلال عملها الوزاري.

كذلك استقبل الرئيس عون وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم التي شكرته على ما ابداه من دعم وتعاون خلال فترة توليها المهام الوزارية. وأوضحت انها أعربت للرئيس عون "عن شكوكها في احداث أي تغيير جذري في البلاد في ظل المحاصصة الطائفية". وأضافت انها تداولت مع رئيس الجمهورية في دراسة قانونية للإجراءات التي يمكن اتخاذها في الخارج لتحصيل الأموال المتأتية عن الفساد حفاظا على حقوق اللبنانيين.
رقم : 954337
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟
كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟
وزير الخارجية الايراني: النموذج السياسي المثالي لأفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة
وزير الخارجية الايراني: النموذج السياسي المثالي لأفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة
17 أيلول 2021
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
17 أيلول 2021
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
17 أيلول 2021
السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
17 أيلول 2021
استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان يوقف حركة الطيران
17 أيلول 2021
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الأربعين
16 أيلول 2021
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
رئيسي: حضورنا في قمة شنغهاي لعرض وجهات بلدنا
16 أيلول 2021
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
16 أيلول 2021
سنة على
سنة على 'اتفاقات أبراهام' :التطبيع لا يؤمن من خوف!
16 أيلول 2021
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان
16 أيلول 2021
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
زهراء أحمد- اسلام تايمز
15 أيلول 2021
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
15 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية