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الجمعة 17 أيلول 2021 ساعة 16:20

مواجهات بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني خلال مسيرات مناهضة للاستيطان

مواجهات بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني خلال مسيرات مناهضة للاستيطان
حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على جبل صبيح جنوب نابلس عقب صلاة الجمعة احتجاجا على استمرار إقامة البؤرة الاستيطانية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي المغير شمال شرق رام الله، اندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال وقفة خرجت مساندة لاسرى جلبوع وضد الاستيطان. وأصيب  مواطنين بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع. كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية.

وأصيب عشرات المواطنين، بينهم متضامنون أجانب برضوض واختناق واعتقل آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين بالوقفة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.


وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت المواطنين والمتضامنين الأجانب والصحفيين، واعتدت عليهم أثناء مشاركتهم في فعالية ضد الاستيطان، انطلقت من خيمة الاعتصام المركزي في التوانة صوب مراح أبو رضف قرب قرية شعب البطم بالمسافر المهددة بالاستيلاء عليها، بعنوان "لنقف معا للدفاع عن الحق".

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدوا بالضرب بأعقاب البنادق على المشاركين، ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض، والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيًّا.

وبينت المصادر أن المواطن آدم ربيع الهريني (38 عامًا) أصيب بقنبلة صوت في بطنه، نقل على إثرها إلى المستشفى، مضيفا أن الاحتلال اعتقل 7 متضامنين أجانب.

وفي سياق متصل أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في قرية المغير شرق رام الله.

وتشهد مدينة دورا وقفة اسنادية للاسرى المضربين عن الطعام والانتهاكات التي يتعرضون لها.

وشهدت الليلة الماضية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني على حاجز الجلمة شمال جنين في حين أصيب فتى برصاص الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات مماثلة مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد غرب جنين التي يشهد محيطها عمليات تفتيش وبحث متواصلة بحثا عن المحررين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وفي السياق نفسه، أعلنت فصائل المقاومة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة النفير العام بين مقاتليها استعدادًا لأي حماقة "إسرائيلية" لاقتحام المخيم، مؤكدة أنه في حال شن جيش الاحتلال عملية عسكرية ضد المخيم فإنه سيرى ما لا يتوقعه.
رقم : 954343
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