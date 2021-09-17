هادي العامري: الفتح الأكثر دعماً للأجهزة الأمنية و تطوير العراق

وأكد العامري في لقاءه على وجود المؤامرات التي تدعو لدمج او حل الحشد معلقاً على ذلك: لن نسمح بذلك “الحشد باق باق باق” ولن نسمح لاي احد المساس بالحشد فهو كرامة العراق سيادة العراق اقتدار العراق ابدا لن اسمح المساس بالحشد مهمتنا الأساسية الحفاظ على الحشد والمحافظة على الأجهزة الأمنية بالكامل.



وفي ذات السياق أوضح الامين العام لمنظمة بدر ان تحالف الفتح هو أكثر التشكيلات التي تطالب ولازالت تطالب بتسليح الجيش العراقي بكل الإمكانات المطلوبة.



وطالب رئيس تحالف الفتح بتسليح الجيش “بالدفاعات الجوية” والطائرات و كل أنواع الأسلحة معلقاً غلى ذلك: مع الأسف بعض وجهات النظر القصيرة قدمت أكثر من 372 مليار دينار الى تنمية الأقاليم بدل ما أن تنقل لوزارة الدفاع، مضيفاً: نعتقد أن كل مؤسسات الجيش تحتاج إلى بناء وهذا لايعني أنه لا نبني المؤسسات الأخرى جزء من المهمة الأساسية هو بناء الجيش



و في خضم الاجتماع أوضح العامري انه لا يوجد اكثر من تحالف الفتح يحرص على بناء الجيش وبناء المؤسسة العسكرية بالكامل مؤكداً ضرورة تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية و لايوجد احرص من تخالف الفتح على بناء المؤسسة الأمنية بالكامل



واستهل العامري اجتماعه بالتطرق الى الملفات الخدمية موضحاً ان العراق يحتاج الملايين من الوحدات السكنية والامكانيات موجودة وتفعيل القطاع الخاص



وأما عن القطاع الزراعي القطاع الزراعي فقد وصفه رئيس التحالف بـ”القطاع المهم جدا”.



وأشاد العامري في محافظة ديالى و زراعتها قائلاً: ديالى منطقة زراعية ومحافظة زراعية ويجب علينا أن نعالج مشاكل الفلاح اليوم جزء من مشكلتنا نروح نستورد حنطة،مؤكداً ان المقومات كبيرة في ديالى وخاصة بالقطاع الزراعي وحتى القطاع الصناعي والقطاع النفطي يحتاج إعادة نظر بالقطاع النفطي ممعقولة احنا بلد نفطي نستورد المشتقات النفطية.



وختم العامري اجتماعه منوها الى ان العراق أمام ارض بكر ويحتاج الشعب العراقي إلى إرادة قوية وتوكل على الله لكي يمضي و تحل هذه المشاكل نقطة نقطة، مضيفاً: ديالى اعتبرها روحي ورئتي التي بها اتنفس ولذلك اطمئنوا أنا بأي مكان احتاج اتواجد ساتواجد و أنا على يقين ستكون الفتح القائمة الأولى في محافظة ديالى.