الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 أيلول 2021 ساعة 18:12

رئيسي: العلاقات الودية بين ايران وتركمنستان وثيقة

رئيسي: العلاقات الودية بين ايران وتركمنستان وثيقة
وخلال هذا اللقاء الذي جرى على قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبة الیوم الجمعة: قال رئيس الجمهورية: أن عقد اجتماعات دورية للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة يمكن أن يكون حافزا فعالا لتعزیز العلاقات بين البلدين.

واضاف: إن تبادل الطاقة وزيادة حجم التبادلات الاقتصادية وعبور البضائع بين البلدين من المجالات المحتملة لتعزيز التعاون بینهما.

من جانبه اعرب رئيس جمهورية تركمنستان عن ارتياحه لتعزیز العلاقات الودية بين بلاده وایران مضیفا: اننا نخطط لعقد اجتماع لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل دوري.

وأشار محمدوف إلى أن تفعيل طاقات الترانزيت بين ایران وترکمنستان سيلعب دورا هاما في تحسين مستوى التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
 
رقم : 954364
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
18 أيلول 2021
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
18 أيلول 2021
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
18 أيلول 2021
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
18 أيلول 2021
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
18 أيلول 2021
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة
18 أيلول 2021
بعد إنضمامها الى "منظمة شنغهاي".. هل تتجه إيران شرقاً؟
بعد إنضمامها الى "منظمة شنغهاي".. هل تتجه إيران شرقاً؟
18 أيلول 2021
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
18 أيلول 2021
عمران خان: باكستان تسعى بصدق لتفاهم بين إيران والسعودية
عمران خان: باكستان تسعى بصدق لتفاهم بين إيران والسعودية
18 أيلول 2021
كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟
كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟
17 أيلول 2021
وزير الخارجية الايراني: النموذج السياسي المثالي لأفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة
وزير الخارجية الايراني: النموذج السياسي المثالي لأفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة
17 أيلول 2021
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
17 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة