رئيسي: العلاقات الودية بين ايران وتركمنستان وثيقة

وخلال هذا اللقاء الذي جرى على قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبة الیوم الجمعة: قال رئيس الجمهورية: أن عقد اجتماعات دورية للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة يمكن أن يكون حافزا فعالا لتعزیز العلاقات بين البلدين.



واضاف: إن تبادل الطاقة وزيادة حجم التبادلات الاقتصادية وعبور البضائع بين البلدين من المجالات المحتملة لتعزيز التعاون بینهما.



من جانبه اعرب رئيس جمهورية تركمنستان عن ارتياحه لتعزیز العلاقات الودية بين بلاده وایران مضیفا: اننا نخطط لعقد اجتماع لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل دوري.



وأشار محمدوف إلى أن تفعيل طاقات الترانزيت بين ایران وترکمنستان سيلعب دورا هاما في تحسين مستوى التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

