عمران خان: باكستان تسعى بصدق لتفاهم بين إيران والسعودية

وأوضح عمران خان في مقابلة صحفية، مساء الجمعة، إن "إسلام أباد تسعى بصدق إلى تفاهم بين إيران والسعودية"، مؤكداً إن التفاهم بين طهران والرياض يصب في مصلحة المنطقة والعالم أجمع، وأن بلاده تؤيد هذا التفاهم.



وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقه من احتمال نشوب صراع بين إيران والسعودية، وأضاف: "مثل هذا الصراع سيكون كارثيًا ليس فقط لباكستان ولكن أيضًا على الدول النامية، لأن أي صراع بين البلدين سيؤثر على أسعار النفط".



وقال عمران خان إن العالم يواجه نقصا في المعروض النفطي بسبب وباء فيروس كورونا الذي يصيب معظم الدول النامية.



ويخشى أن يكون لأي مواجهة بين إيران والسعودية تأثير فوري على أسعار النفط وأن مثل هذا الوضع سيكون مدمرا للدول منخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم.



وشدد عمران خان على أنه ليس على باكستان وحدها ، بل على العالم أجمع التأكد من وصول طهران والرياض إلى تفاهم.



