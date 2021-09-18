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السبت 18 أيلول 2021 ساعة 08:00

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
وحكم بوتفليقة الجزائر منذ عام 1999 وطيلة 20 سنة، ليتنحى عن السلطة مرغماً إثر ضغط الحراك الشعبي الذي انتفض رافضاً لعهدة خامسة، مطلبُ دعمته قيادات الجيش وقتها بزعامة قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح.

وعاش بوتفليقة منذ نحو العامين في عزلة تامة في منزله قرب العاصمة. ومنذ تنحيه، كان بوتفليقة يعيش بعيداً عن الأنظار في عزلة في مقر إقامته المجهّز طبياً في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة.

وتوفّي بوتفليقة بينما كان يعيش منذ أكثر من سنتين في الظلّ، في مقرّ إقامته المجهّز طبّياً في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة. ولم يظهر إلى العلن، ولم يُعرف شيء عنه منذ ذلك الحين.

وتولّى الرئاسة في العام 1999 بينما كان البلد ممزقاً بحرب أهلية. ثم أُعيد انتخابه عام 2004 و2009 و2014.

وفي العام 2019، ترشّح لولاية خامسة رغم مرض كان أقعده قبل ست سنوات، ولم يعد قادراً على الكلام.

وأصبح سقوطه حتمياً بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة ضدّ الولاية الخامسة. وأعلن تنحيه بعد أن طلب منه الجيش الذي دعم وصوله إلى السلطة الاستقالة.

ولد بوتفليقة في الثاني من آذار/مارس عام 1937 في وجدة  في المغرب في أسرة تتحدّر من تلمسان في شمال غرب الجزائر. وانضمّ حين كان عمره 19 عاماً إلى جيش التحرير الوطني الذي كان يناضل ضدّ الاستعمار الفرنسي.

لدى استقلال الجزائر عام 1962، كان عمره لا يتجاوز 25 عاماً. وتولّى حينها منصب وزير الرياضة والسياحة قبل أن يتولّى وزارة الخارجيّة حتى العام 1979.
مصدر : وكالات
رقم : 954421
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