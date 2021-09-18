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السبت 18 أيلول 2021 ساعة 09:31

إيران وطاجيكستان توقعان ثماني وثائق للتعاون المشترك

إيران وطاجيكستان توقعان ثماني وثائق للتعاون المشترك
وكان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، اعلن أن المسؤولين الايرانيين والطاجيك سيوقعان ثماني وثائق للتعاون المشترك اليوم السبت وهو اليوم الثالث من زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي للعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وفي معرض الاشارة الى برامج رئيس الجمهورية ولقائه بالرئيس الطاجيكي، اوضح امير عبداللهيان، في تصريح له اليوم السبت، ان الرئيسين ابراهيم رئيسي وامام علي رحمان سيعقدان اليوم لقاء خاصا وفي ختام اللقاء سيتم التوقيع على ثماني وثائق.

وصرح وزير الخارجية الايراني إن هذه الوثائق ستكون في مجالات السياحة والعمل والتعاون وتبادل السجناء، كما سيتم تبادل وثيقتين اخريين بين وزيري الطاقة والعمل.

كما أعلن عبداللهيان عن زيارة الرئيس رئيسي إلى مدينة كولاب وقال: أن أحد العلماء العرفانيين الايرانيين "میرسید علی همدانی" مدفون في هذه المدينة والذي يعتبر شخصية مقدسة لأهل طاجيكستان، حيث سيقام برنامج شعبي للترحيب بالسيد رئيسي وايضا لاحياء ذكرى هذا العارف الكبير.
رقم : 954446
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