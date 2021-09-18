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السبت 18 أيلول 2021 ساعة 10:36

سوريا تؤكد أنها أوفت بالتزاماتها وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

سوريا تؤكد أنها أوفت بالتزاماتها وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
وقال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير حسن خضور إن "مسار التشويش الذي تتبعه أطراف معروفة يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على سوريا التي تمكنت من الوفاء بتنفيذ جميع الالتزامات الدولية المطلوبة منها بموجب اتفاق الضمانات ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها جراء السياسات العدوانية والفاشلة لتلك الأطراف المعروفة".

وخلال أعمال دورة مجلس المحافظين لشهر سبتمبر التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قال خضور في بيان "إن بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي بما يمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة يمثل خطرا جسيما على نظام عدم الانتشار".

وأضاف أن الرفض الإسرائيلي لدعوات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط "يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف أن رفض إسرائيل إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة يجعلها تشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
مصدر : وكالات
رقم : 954465
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