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السبت 18 أيلول 2021 ساعة 13:04
وزير خارجية الإحتلال يعلن عن زيارته المرتقبة للبحرين
وأعلن لابيد عن الزيارة خلال اتصال هاتفي متعدد الأطراف مع وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" ومسؤولين من البحرين والإمارات والمغرب، وكلها دول وقّعت اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي.
مصدر :
وكالات
رقم :
954493
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