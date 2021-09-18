وزير خارجية الإحتلال يعلن عن زيارته المرتقبة للبحرين

اسلام تايمز (فلسطين) - أعلن وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي "يائير لابيد"،أنه سيزور البحرين في وقت لاحق من الشهر الجاري، في أول زيارة من نوعها لوزير إسرائيلي إلى البحرين بعد اتفاق التطبيع المبرم العام الماضي.