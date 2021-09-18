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السبت 18 أيلول 2021 ساعة 14:41

رئيسي: وضع اللمسات الأخيرة على خطة توسيع العلاقات بين إيران وطاجيكستان

رئيسي: وضع اللمسات الأخيرة على خطة توسيع العلاقات بين إيران وطاجيكستان
والتقى رئيسي ظهر اليوم السبت رئيس الوزراء الطاجيكي قاهر رسول زاده في القصر الرئاسي، وتطرق الى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين لتوسيع العلاقات وزيادة التجارة الى 500 مليون دولار، وقال إن الأسس والقدرات اللازمة لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين متاحة بالكامل ويجب تفعيل هذه القدرات .

وأضاف رئيسي: تم الاتفاق على الاتفاقيات اللازمة وتم التوقيع على وثائق تعاون جيدة بين البلدين في الماضي، الأمر الذي يتطلب جهودا متواصلة ومشاورات منتظمة من السلطات التنفيذية في إيران وطاجيكستان.

وأضاف: اتفقنا مع رئيس طاجيكستان على وضع اللمسات الاخيرة لخارطة طريق لتوسيع العلاقات في أقرب وقت ممكن، وستكون أهدافها جاهزة للعمل بحلول عام 2030.

من جانبه أشار رئيس الوزراء الطاجيكي قاهر رسول زاده، الى مجالات التعاون والوجود الاقتصادي والتجاري الإيراني في بلاده، وقال : نتطلع إلى التواجد الجاد لنشطاء القطاع الخاص الإيراني في مجالات استخراج الطاقة وإنتاجها والسياحة والخدمات الفنية والهندسية، وبناء محطة توليد الكهرباء وفي مجال الصحة والعلاج في طاجيكستان.
رقم : 954499
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