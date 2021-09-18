اليمن..إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في الحديدة

وأوضح مصدر أمني أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية أفشلت محاولة تسلل للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق حيس.. مشيراً إلى أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر في الأرواح والعتاد.