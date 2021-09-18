استشهاد سبعة يمنيين بينهم ثلاثة أطفال بغارة للعدوان بشبوه

وأوضح مصدر محلي ان طيران العدوان استهدف سيارة المواطن محمد حسين أحمد لسودي في نقيل مقوى بمديرية مرخة ، مااسفر عن استشهاده وستة من أفراد أسرته بينهم امرأة وثلاثة أطفال.



واستنكر المصدر استهداف جريمة العدوان بحق المدنيين.