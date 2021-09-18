أية الله رئيسي: ايران وطاجيكستان تجمع بينهما اواصر قبلية وثقافية

جاء ذلك خلال التصريحات التي ادلى بها "اية الله رئيسي" لاهالي مدينة "كولاب" الطاجيكية التي توجه اليها اليوم السبت وفي نهاية زيارته الحالية لجمهورية طاجيكستان.



ونوه رئيس الجمهورية، بالمواقف المتضامنة لاهالي كولاب مع الثورة الاسلامية في ايران والامام الخميني (رض) وسماحة قائد الثورة الاسلامية.



وقال اية الله رئيسي : تربطنا علاقات قلبية وثقافية معمقة للغاية، مع شعب طاجيكستان الابي؛ واصفا الاواصر الثقافية القائمة بين الجانبين رصيدا كبيرا ينبغي تعزيزه اكثر فاكثر.



كما اعرب عن تقديره لرئيس البرلمان الطاجيكي الذي رافقه في زيارته لمدينة كولاب وزيارة مقام الشاعر والاديب الايراني الشهير "علي بن شهاب الدين الحسيني الهمداني" (1314- 1384م) واللقاء مع اهالي المدينة.