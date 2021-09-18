الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 أيلول 2021 ساعة 18:48

أبرز التطورات في الجنوب السوري 18-9-2021

أبرز التطورات في الجنوب السوري 18-9-2021
وأكدت مصادر محلية أن "الجيش السوري يدخل بلدة طفس في ريف درعا الغربي بموجب شروط التسوية التي فرضتها الدولة".

وقالت المصادر إن عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية بدأت صباح اليوم في مدينة طفس، وذلك "ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة الأمن والاستقرار لمناطق ريف درعا الغربي"، حيث سوت الجهات المختصة أوضاع العشرات من أبناء المدينة، وسلم بعضهم أسلحة فردية وذخائر وقواذف "آر بي جي" وقذائف صاروخية للجيش.

ووفقاً للمصادر فإن عملية التسوية تتم بالتوازي مع استعداد وحدات من الجيش لتنفيذ انتشارها في مختلف مناطق المدينة، "إيذاناً بإعادة الأمن والاستقرار إليها، وتمهيداً لإعادة الخدمات وإدخال المؤسسات الخدمية، لإصلاح وترميم المراكز الخدمية كما حصل في مناطق أخرى في المحافظة شهدت عمليات تسوية مماثلة".

وفي هذا السياق لفت أحد وجهاء مدينة طفس إلى أن تغليب لغة السلم وتسوية أوضاع المطلوبين وإعادة الخدمات إلى المدينة يمهد لعودة الحياة الطبيعية للأهالي ويسرع بعودة عجلة الإنتاج الزراعي التي تعرقلت خلال السنوات السابقة نتيجة الأحداث وكل ذلك سيترك ارتياحاً لدى الأهالي.

وتنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع محافظة درعا تمت خلال الشهر الجاري تسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين في منطقة درعا البلد وقرية اليادودة وبلدة مزيريب في الوقت الذي عاد فيه الآلاف من الأهالي إلى منازلهم في حي درعا البلد بعد نشر نقاط للجيش السوري داخله.

وتنفيذاً لاتفاق التسوية، تمت خلال الشهر الجاري تسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين في منطقة درعا البلد وقرية اليادودة وبلدة مزيريب، في الوقت الذي عاد فيه الآلاف من الأهالي إلى منازلهم في حي درعا البلد بعد نشر نقاط للجيش السوري داخله.

وقبل أيام، أكدت مصادر ميدانية في درعا أن اللجنة المركزية وممثلي "عشائر درعا البلد" وافقوا على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية، والذي يقضي بتثبيت حواجز عسكرية داخل أحياء درعا البلد، وتسليم الأسلحة، وإجراء تسوية لأوضاع المسلَّحين المحليين، وإخراج رافضي الاتفاق.
رقم : 954531
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
18 أيلول 2021
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
18 أيلول 2021
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
18 أيلول 2021
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
18 أيلول 2021
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة
18 أيلول 2021
بعد إنضمامها الى "منظمة شنغهاي".. هل تتجه إيران شرقاً؟
بعد إنضمامها الى "منظمة شنغهاي".. هل تتجه إيران شرقاً؟
18 أيلول 2021
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
18 أيلول 2021
عمران خان: باكستان تسعى بصدق لتفاهم بين إيران والسعودية
عمران خان: باكستان تسعى بصدق لتفاهم بين إيران والسعودية
18 أيلول 2021
كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟
كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟
17 أيلول 2021
وزير الخارجية الايراني: النموذج السياسي المثالي لأفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة
وزير الخارجية الايراني: النموذج السياسي المثالي لأفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة
17 أيلول 2021
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
17 أيلول 2021
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
"إسرائيل" تتبع سياسة جديدة.. بينیت يفتح النار ضد حماس وغزة
17 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة