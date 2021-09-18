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السبت 18 أيلول 2021 ساعة 20:14
تحرير 15 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية بعملية تبادل
وقال المرتضى في تغريدة لهُ: "بعون الله وتوفيقه تم اليوم السبت تحرير (15) أسيرا من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر تفاهمات محلية في جبهة الجوف.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
954537
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