قائد الثورة الإسلامية يعين العميد نصير زاده بمنصب نائب رئيس هيئة الأركان الإيرانية

وجاء هذا المرسوم من قبل السيد الخامنئي بناءاً على اقتراح من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري.



وكان العميد محمد رضا آشتياني يتولى منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة منذ مطلع يونيو/حزيران لعام 2019، لكنه أصبح الآن وزيراً للدفاع في حكومة السيد إبراهيم رئيسي التي نالت ثقة البرلمان في آب/أغسطس الماضي.



ويترأس اللواء محمد حسين باقري منذ 28 يونيو/حزيران 2016، بموجب قرار من خامنئي، هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية.



وبموجب الدستور الإيراني تعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة هي أعلى مؤسسة عسكرية في إيران، وهي مسؤولة عن التنسيق بين جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية، ويعين رئيسها بقرار من قائد الثورة الإسلامية بموجب المادة 110 من الدستور الإيراني.



