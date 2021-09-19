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الأحد 19 أيلول 2021 ساعة 10:04

الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك

الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن وزير الخارجية "حسين أميرعبداللهيان" سيتوجه الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيلتقي على هامش الاجتماعات بـ 45 شخصية سياسية لاسيما وزراء خارجية دول 4+1 المعنية بالاتفاق النووي مع ايران.

وأضاف "أمير عبداللهيان لايخطط للقاء المسؤولين الأمريكيين، لكنه سيعقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية مجموعة ٤+١".

وبشأن موقف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي اعتبره دخول الوقود الإيراني إلى لبنان بأنها انتهاك لسيادة لبلاده، قال المسؤول الإيراني "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بالتعاون ومساعدة أصدقائها في الدول الصديقة، وما تم إرساله إلى لبنان كان بطلب من التجار اللبنانيين وتم عبر عمليات بيع مسبقة".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: لا نقصد التدخل في شؤون لبنان المحلية، لكننا نؤكد أنه في حال طلب بيروت شراء المزيد من المحروقات الإيرانية لحل مشاكله فليس لدينا مشكلة واستقرار لبنان مهم بالنسبة لنا أكثر من أي شيء".

وفيما يتعلق بانضمام إيران مؤخراً إلى منظمة شنغهاي للتعاون، اعتبر خطيب زاده إن "ذلك يدل على انتهاء وفشل الضغوط الرامية إلى فرض عزلة  على ايران على المستوى الدولي".
رقم : 954616
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