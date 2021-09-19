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الأحد 19 أيلول 2021 ساعة 10:08

الجنرال باقري يحذر الجماعات الإرهابية في شمال العراق

الجنرال باقري يحذر الجماعات الإرهابية في شمال العراق
وقال الجنرال باقري في تصريحات صحافية "يجب ألا يسمح العراق والمنطقة الشمالية للعراق لمرتزقة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني والجماعات المسلحة المناهضة للثورة في تلك المنطقة بأن يكون لها ثكنات تدريب ومحطات إذاعية وتلفزيونية ومعسكرات".

وأضاف "لقد خلقوا حالة من عدم الأمان والمخاوف في بعض المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية ؛ لذلك ، نحن لا نتسامح مع مثل هذا الأذى".

وتعهد الجنرال باقري بسحق هذه الجماعات الإرهابية التي تستهدف الأمن الإيراني، وقال "ستقوم القوات المسلحة، بتوجيه ومسؤولية الحرس الثوري الإيراني بتدمير قواعد هذه الجماعات الإرهابية".

وفي الخميس الماضي أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قيامه باستهداف مواقع عسكرية لجماعات إرهابية في المناطق الجبلية لاقليم كردستان شمال العراق.
رقم : 954617
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