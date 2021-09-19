رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يصل إلى فيينا

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن "محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وصل اليوم إلى فيينا على رأس وفد لحضور الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".



واجتمع إسلامي الأحد الماضي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران خلال زيارة قام بها الأخير إلى إيران.



وفي أواخر آب/أغسطس الماضي، عين الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، محمد إسلامي بمنصب مدير منظمة الطاقة الذرية بدلاً من علي أكبر صالحي.



ومحمد إسلامي تولى منصب وزير النقل والتنمية العمرانية في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

