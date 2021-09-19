الصفحة الرئيسية
0
الأحد 19 أيلول 2021 ساعة 12:30

إيران: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها

إيران: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها
وقال خطيب زادة في تصريحه ردا على تصريحات رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الذي اعتبر ارسال الوقود الايراني انتهاكا لسيادة لبنان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها.

وأوضح خطيب زاده : ان هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماما حيث تم بموجبها ارسال شحنة الوقود.

وتابع المتحدث: انني لا ابدي الراي حول قضايا لبنان الداخلية ولكن يمكنني ان اطمئنكم بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية غدا شراء الوقود منا لمعالجة مشاكل شعبها فاننا سنضعه تحت تصرفها.

وقال خطيب زادة: ان السلام والامن والاستقرار في لبنان مهمة لنا اكثر من اي شيء آخر ونساعد الحكومة اللبنانية ايضا كي تحقق النجاح في هذا المسار.
رقم : 954637
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
18 أيلول 2021
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
18 أيلول 2021
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
18 أيلول 2021
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
18 أيلول 2021
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
18 أيلول 2021
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة
18 أيلول 2021
بعد إنضمامها الى "منظمة شنغهاي".. هل تتجه إيران شرقاً؟
بعد إنضمامها الى "منظمة شنغهاي".. هل تتجه إيران شرقاً؟
18 أيلول 2021
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
18 أيلول 2021
عمران خان: باكستان تسعى بصدق لتفاهم بين إيران والسعودية
عمران خان: باكستان تسعى بصدق لتفاهم بين إيران والسعودية
18 أيلول 2021
كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟
كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟
17 أيلول 2021
وزير الخارجية الايراني: النموذج السياسي المثالي لأفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة
وزير الخارجية الايراني: النموذج السياسي المثالي لأفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة
17 أيلول 2021
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
رئيس الطاقة الذرية الايرانية: للاسراع بإعادة تصميم وتشغيل مفاعل آراك
17 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة