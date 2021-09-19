أبرز التطورات على الساحة اليمنية 19-9-2021

وبحسب المصادر نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية العملية من عدة مسارات وفق الخطة العملياتية المعدة بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية، بدءاً من جبهة المخدرة تجاه معسكر ماس والمناطق المحيطة به من الجهة الجنوبية، بعد استكمال تطهير الأماكن الغربية للمعسكر ابتداء من الجفرة وصولاً إلى جوار معسكر ماس من اتجاه الغرب.



وبدأت القوات العملية من اتجاه المخدرة من ثلاثة مسارات متزامنة (مسار النجد - مسار الضيق - مسار المخدرة)، تمكنوا خلالها من تطهير عشرات المواقع والتباب والقرى، بينها التباب السود وتباب الصياد وتباب عصيدة وقرية الجدعان وقلعة الجدعان التاريخية.



وقطع الجيش واللجان الشعبية القادمون من مسار النجد خط هيلان الرابط بالمخدرة والجبهات المحيطة بها، متمكنين من السيطرة على مثلث هيلان وإيقاف تعزيزات العدو وإجبارهم على محاولة اتخاذ طرق فرعية ترابية لمواجهة تقدمات المجاهدين.



وواصلت القوات تقدماتها من الثلاثة المسارات متمكنين من تطهير مديرية مدغل الجدعان بالكامل وقطعت الخط الإزفلتي الرابط معسكر ماس بمدينة مأرب وصولاً إلى جبل وتباب تبين المطلة على المعسكر.



وتمكنت من تكبيد العدو خسائر مادية وبشرية فادحة، بينها إعطاب وتدمير أكثر من 80 آلية في المسارات الثلاثة، وقتل وجرح أكثر من 200 مرتزق بينهم قيادات لمرتزقة العدوان إضافة إلى عدد من قيادات تنظيم القاعدة التكفيري.



واستهدف القوات اليمنية تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان عقب عملية رصد دقيقة، وأوضحت مشاهد وزعها الاعلام الحربي تعرض تحصينات وتجمعات المرتزقة لضربات مسددة أوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوفهم.



وعرضت المشاهد مواقف بطولية لاقتحامات المجاهدين مواقع وتحصينات المرتزقة في مواجهات مباشرة، موضحةً شجاعة وإقدام مختلف الوحدات العسكرية المشاركة في العملية.



وقالت مصادر ميدانية بأن المجاهدين تقدموا وتمكنهم من تحرير المواقع وسط خسائر متلاحقة أجبرت مرتزقة العدوان على الفرار وترك مواقعهم.



وبحسب المصادر فقد وقع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة وسط انهيارات متسارعة، عكستها مشاهد الفرار الجماعي لمرتزقتهم أمام تقدم المجاهدين.



