أسرى الحرية إلى سجون الاحتلال الصهيوني من جديد

وقد عاشت مدينة جنين ليلةساخنة تمثلت باشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت المدينة بهدف اعتقال الاسيرين المتحررين من سجن جلبوع قبل نحو اسبوعين، وتصدى شباب المدينة لقوات الاحتلال بالرصاص في أكثر من حي، إلا أن قوة كبيرة من الاحتلال اجتاحت جنين، وحاصرت المنازل فيها.



من جهته أكد فؤاد كممجي، والد الاسير المتحرر، أيهم كممجي، أن ابنه هاتفه قبل اعتقاله وأبلغه أنه سيسلم نفسه لقوات الاحتلال حرصًا على حياة المواطنين في المنزل الذي كان بداخله، وحفاظا على حياة الفلسطينيين في المنطقة، وهو ما يثبت انسانية هؤلاء الاسرى وعدالة قضيتهم، في مقابل اجرام الاحتلال وعنجهيته.



الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، وجه التحية الكبيرة والتقدير العظيم، لأبطال نفق الحرية في سجن جلبوع الذي أثبتوا قدرة الفلسطيني على الفعل المقاوم في كل الظروف وفي كل الأدوات.



وقال قاسم في تصريحات صحفية، صباح اليوم الأحد، "إنه بالرغم من إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية، ستبقى هذه العملية دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الصهيونية وعدم صمودها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني".



وأضاف "ما فعله الأسرى الستة كان بطولة عظيمة، وجهاد كبير، وإنجاز عظيم سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال شعبنا الفلسطيني.



وشدد على أن كتائب القسام ستفي بعهدها ووعدها بأن يكون أبطال عملية نفق الحرية الستة على رأس صفقة التبادل، وأن يخرجوا مرفوعي الرأس من سجون الاحتلال، وأن يفتح السجان بنفسه أبواب زنزانتهم.



وأكد أن العمل على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال سيظل على رأس أولويات المقاومة، وهو ما يلتقي مع تصريحات والد الاسير ايهم كممجي الذي اعرب عن اعتقاده التام بأن المقاومة هي الجهة الوحيدة التي تقف بجانب الاسرى.



وتمكن الاسرى ايهم كممجي ومحمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، ومناضل نفيعات من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، بداية الشهر الحالي، عن طريق نفق حفروه، في عملية بطولية اذهلت الكيان الاسرائيلي ومنظومته الامنية، وهزته من الداخل وجعلته يرقص كالمذبوح.

