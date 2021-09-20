الاحتلال يمدد توقيف الأسيرين ‘‘كممجي وانفيعات‘‘

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ،في بيان، إن محكمة الصلح بالناصرة مددت توقيف كممجي وانفيعات آخر أسيرين فرّا من سجن جلبوع يوم 6 أيلول الجاري، 10 أيام، بذريعة استكمال التحقيق.



وأعاد الجيش الاحتلال الإسرائيلي ،وفجر أمس الأحد، اعتقال أيهم كممجي ومناضل انفيعات في المنطقة الشرقية من مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



ومددت المحكمة ذاتها ،صباح أمس الأحد، اعتقال الأسرى زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومحمد العارضة ومحمود العارضة، الذين تمكن الاحتلال إسرائيلي من اعتقالهم قبل نحو أسبوع، لمدة 10 أيام، على ذمة التحقيق.



وفي 6 سبتمبر، نجح الأسرى الستة في الهروب من زنزانتهم إلى خارج السجن عبر نفق، قبل أن ينجح الاحتلال إسرائيلي بإعادة اعتقالهم جميعا في أوقات لاحقة.



ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا.