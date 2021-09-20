اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة

وفي كلمته ،اليوم الاثنين، خلال مراسم ازاحة الستار عن معدات استراتيجية للحرس الثوري في مجالات كشف وفحص وإبطال مفعول القنابل قال اللواء سلامي في الاشارة الى ان تاريخ الثورة الاسلامية على مدى اكثر من 40 عاما قد علمنا دروسا كبرى وخالدة: لقد توصلنا الى حقائق قيمة من خلال العبور من هذه المصاعب والازمات الكبرى وقد علمتنا هذه الاحداث بان اي نجاح في الميدان هو ثمرة لهمّة عالية وارادة راسخة وايمان قوي في ذهن المجتمع.



واضاف اللواء سلامي: ان اي طريق مغلق في عالم الحقيقة هو حصيلة لطريق مغلق في دواخل الافراد والمجتمعات وقال: لو كنا قد استسلمنا لهذه المشاكل والضغوط لما كان بامكاننا المضي قدما ولاضطررنا للاستسلام لارادة العدو وان نعمل وفق مخططاته.



واشار الى ان العدو سعى عبر فرض الضغوط علينا ليرسم لنا خارطة الاستسلام وفرض علينا الحظر الاقتصادي والعلمي لنلتجئ اليه خوفا من التخلف الا ان الشعب الايراني التجأ الى الله ولم يلتجئ ابدا الى العدو للعبور من المخاطر.



واضاف اللواء سلامي: ان طموحنا كان ان نقتحم مجالات التكنولوجيا المتطورة ونكشف عن المسافة بين الحاجة والتكنولوجيا وهذه استراتيجية مؤكدة لنا والمثال على ذلك هو ازاحة الستار عن التكنولوجيا المعقدة التي نشهدها في مختلف المجالات.