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الاثنين 20 أيلول 2021 ساعة 10:57

النائب معلوف: إيران دولة صديقة للبنان

النائب معلوف: إيران دولة صديقة للبنان
وسأل معلوف: "أين هي ​الدول الخليجية​ غائبة عن لبنان؟ ألم يكن من الممكن أن يرسلوا النفط للبنان؟ هل منعهم أحد؟ هل كُنّا لنتعرض للعقوبات عندها؟" وقال إن "الصديق عند الضيق".

واضاف معلوف: "ما البديل لدي لأقول لا للنفط الايراني؟ ميزاني هو كرامة ​الشعب اللبناني​ وليأتوا الينا بالنفط من ​طالبان​ ننزل ونستقبله".

واسبتعد معلوف أن تكون ​الحكومة اللبنانية​ طلبت النفط من دولة الى دولة.

وأكد معلوف أن "​إيران​ ليست عدو للبنان، ولدينا سفارتين، ولا يجوز لأحد أن يُصنِّفَ من العدو للبنان ومن الصديق، في حين أن "إسرائيل" هي العدو الوحيد للبنان".

وحذّر معلوف من أن "الشعب اللبناني يحتضر، فيما المازوت الإيراني يُقدَّم إلى كل الشعب اللبناني وهو مرحّب به، ويجب من كل اللبنانيين أن يشكروا من أوصل المازوت الإيراني إلى لبنان".

وسأل معلوف: "كيف يتم رفع الدعم عن المحروقات من دون خطّة نقل؟ كيف نكون دولة منتجة من دون مازوت مدعوم؟"

ورأى معلوف  "ألّا قيمة للبطاقة التمويلية مع رفع الدعم".. وقال: "على من يضحكون على الشعب اللبناني؟ أم أنها بطاقة انتخابية لشراء الاصوات؟"

وكشف معلوف أنّه لن يعطي ثقة للحكومة، إذ "تريد تطييف المازوت والزبالة ومحطات الكهرباء".
مصدر : وكالات
رقم : 954760
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