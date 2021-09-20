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الاثنين 20 أيلول 2021 ساعة 13:41
كتلة الوفاء للمقاومة..

لن ندع العدو يحقق مآربه في لبنان..حزب الله دافع عن عزة لبنان

لن ندع العدو يحقق مآربه في لبنان..حزب الله دافع عن عزة لبنان
وجاء كلام رعد خلال رعايته حفل تدشين مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية للآبار الجوفية في بلدة اركي جنوب لبنان بتبرع من احد فعالياتها.

وقال رعد إلى ما قيل عن تلزيم للعدو لشركة من أجل التنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر، وهذا الامر أول من تنبه له الرئيس نبيه بري، وسنتابع واياه معا كتفًا الى كتف من أجل أن نمنع العدو من أن يحقق مآربه على حساب مصالحنا وعلى حساب ثرواتنا الوطنية وعلى حساب عزتنا وكرامتنا.

وأضاف: لا زلنا في سياق المواجهة بين نهجين في هذا البلد، نهج يريد أن يرتمي لبنان في أحضان المشروع الداعم للارهاب والتطبيع مع العدو الصهيوني ونهج مناهض للارهاب والتطبيع مع العدو، مشددًا على أن الانتصار لنا هو حتمي كما نراه أمامنا.

رأى رعد أن الهجمة بدأت بالتراجع والميل الى اتجاهات اخرى، وبعد أن تشكلت الحكومة فإن المأمول منها أن تنهض بمسؤولياتها لوقف الانهيار أولًا والبدء بخطوات المعالجة، مؤكدًا التعاون مع هذه الحكومة ومد اليد لها للعمل على إنقاذ لبنان مما هو فيه، لافتًا إلى أنه لدينا من الهمّة والإصرار والعزم والروح الوطنية ما يجعلنا واثقين من الانتصار على كل الصعوبات ومنع العدو من النيل من حقنا في البر والبحر ومياهنا.

وأكد أن حزب الله حقّق ما أراده من المازوت الايراني للبنان، وهو الدفاع عن عزتنا وكرامتنا ورفضًا لطوابير الاذلال ودفاعًا عن سيادتنا والقرار الوطني في لبنان.
رقم : 954791
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