ميقاتي يطلب من مجلس النواب التعاون من اجل انقاذ لبنان

وقال ميقاتي أن الكلام لن يحل معاناة اللبنانيين، ولكن سنتوجه للعمل الجاد لإخراج البلد من الظلمة التي هو فيها، لافتاً إلى أن الحكومة تمثل لنيل الثقة في ظرف يحتم مقاربات استثنائية للمعالجات المطلوبة. كيف لا ولبنان في ظل أزمة خانقة بلغ فيها الوطن مشارف الانهيار الكامل.



وخلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة في الحكومة، أشار ميقاتي إلى أنه إزاء الأزمة الحادة وما رافقها من انهيار بالعملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع، يجد اللبنانيون انفسهم في حالة غربة عن السجالات السياسية ولا يعنيهم سوى معالجة مشاكلهم وتأمين قوتهم اليومي.