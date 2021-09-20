الحشد الشعبي العراقي يدمر معملا لتصفيح المفخخات

جاء ذلك خلال عملية امنية نفذتها يوم الاحد قوة من عمليات نينوى للحشد الشعبي بالاشتراك مع اللواء 44 و اللواء 25 بالحشد الشعبي و فوج 40 في الحــشد العشائري و فرقة 20 في الجيش العراقي المتمثلة بلواء 21 ولواء 43 ولواء 60 .



واسفرت العملية عن تفتيش اكثر من الف كم مربع من جسر ام العقارب الى وادي الثرثار والعثور على معمل لتصفيح المفخخات وتم تدميره بالكامل وتفـجير عبـوة ناسـفة وتفكيك 13 عبـوات ناسفة.



كما تم العثور على عدد من المضافات وتم تدميرها بالكامل وتفتيش مطار جنيف وجسر ام العقارب ومنطقة صگورات والمناطق المحيطة وصولاً الى وادي الثرثار.