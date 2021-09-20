الصحة الايرانية: اكثر من 17 ألف إصابة و344 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 17 ألفا و 379 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 442 آلاف و 232 إصابة مؤكدة.



واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2593 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 6707 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 792 الفا و 117 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 344 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 117.526 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 30.302.983 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 14.120.965 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 44.423.948 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و 113 ألفا و929 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.



واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 57 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 238 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 136مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 17 مدينة.