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الاثنين 20 أيلول 2021 ساعة 13:52

النائب موسوي: عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي اثبتت فشل نهج الاحادية

النائب موسوي: عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي اثبتت فشل نهج الاحادية
وقال موسوي في تصريح صحفي: هنالك مختلف الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون اهمها روسيا والصين والهند والان مع انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية اليها (بصفة عضوية دائمة) فقد اكتمل "مربع قوى الشرق" بضلع رابع.   

واضاف: ان القوى الثلاث السابقة في منظمة شنغهاي تحظى بمكانة عالية من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية على الصعيد العالمي الا ان انضمام ايران للمنظمة كقوة رابعة يحوز اهمية فائقة من الناحية الاستراتيجية نظرا لموقعها الاستراتيجي واحتياطيات الطاقة التي تمتلكها وخاصة تاثيرها السياسي والمعنوي في العالم الاسلامي.

واشار الى اهداف وابعاد العلاقات القائمة في منظمة شنغهاي وقال: ان هذه المنظمة وخلافا لنموذجها الغربي اي منظمة حلف شمالي الاطلسي (الناتو) ليست فقط حلفا عسكريا وامنيا بل شملت على مر الزمن اشكالا مختلفة من التعاون في مختلف المجالات كالاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقوية وكذلك مكافحة الارهاب والتهريب.

واضاف: ان ايران الان عضو رسمي في منظمة شنغهاي للتعاون بسوق ذات نحو 3 مليارات شخص، بما تعد من الناحية الاقتصادية فرصة قليلة النظير، ينبغي بناء عليها ان تقوم بصياغة خارطة طريق وخطة استراتيجية طويلة الامد للاستفادة منها.

وختم النائب موسوي تصريحه بالقول: ان انضمام ايران رسميا الى منظمة شنغهاي، رغم ضغوط وتهديدات الولايات المتحدة الاميركية المتعددة، قد اثبت بان عهد الاحادية في العلاقات الدولية قد بلغ نهاية مطافه ونشهد الان تبلور نظام جديد في العالم يعد "مربع قوى الشرق" احد لاعبيه الرئيسيين والمؤثرين.
رقم : 954798
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