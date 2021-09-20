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الاثنين 20 أيلول 2021 ساعة 13:53
رئيس منظمة طاقة ايران الذرية: سياسة الضغوط القصوى ستفشل
وفي كلمته خلال المؤتمر السنوي الخامس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية شدد اسلامي على ان اي هجوم يستهدف منشآت نووية سلمية ينبغي ان يدان وقال : أي هجوم يستهدف منشآت نووية يعد خرقا للقانون الدولي
مصدر :
وكالة أنباء فارس
رقم :
954799
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