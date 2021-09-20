رئيس منظمة طاقة ايران الذرية: سياسة الضغوط القصوى ستفشل

وفي كلمته خلال المؤتمر السنوي الخامس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية شدد اسلامي على ان اي هجوم يستهدف منشآت نووية سلمية ينبغي ان يدان وقال : أي هجوم يستهدف منشآت نووية يعد خرقا للقانون الدولي