قديروف يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة في الشيشان

وأفادت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، مساء الأحد، بعد فرز حوالي 0.2% من البروتوكولات، بأن قديروف، الذي يمثل حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، حصل على 98.54% من أصوات الناخبين.



وحصد المرشح من حزب "روسيا العادلة – من أجل الحق" عيسى حاجيمرادوف 1.22%، بينما حصل المنافس من "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية"، خالد نيقاييف، على 0.24%.



ويترأس قديروف البالغ 44 عاما من عمره جمهورية الشيشان الروسية من أبريل 2007، وهو ابن الرئيس الشيشاني الأول، أحمد قديروف، الذي قتل بعملية إرهابية في غروزني يوم 9 مايو 2004 خلال الاحتفالات بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.



وجرت في روسيا من 17 إلى 19 سبتمبر انتخابات مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، والسلطات التشريعية ورؤساء الأجهزة الإدارية في عشرات المناطق.