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الاثنين 20 أيلول 2021 ساعة 15:40

الحرس الثوري يدمر 4 مقار للجماعات المعادية للثورة في كردستان العراق

الحرس الثوري يدمر 4 مقار للجماعات المعادية للثورة في كردستان العراق
وأشار نائب مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد "مجيد ارجمند فر" الى العملية الأخيرة لحرس الثورة ضد التحركات الإرهابية الأخيرة في الحدود الغربية لإيران، وقال: تم تنظيم هذه الجماعات المعادية للثورة من قبل مجموعة من استخبارات الدول المعادية والأجنبية وحتى بعض الدول العربية في شمال العراق.

واعتبر نائب مقر حمزة سيد الشهداء (ع)، هدف هذه الدول من تمركز هذه المجموعات المعادية للثورة في المناطق الشمالية الغربية لإيران هو تنفيذ أهدافها وايجاد عقبات في طريق الجمهورية الإسلامية، وأضاف: ان هذه الجماعات المعادية للثورة كانت موجودة على مسافة قصيرة من الحدود الايرانية لذلك كنا قد وجهنا التحذيرات اللازمة.

وأشار إلى تحذير إيران للحكومة العراقية والمسؤولين في شمال هذا البلد، وأضاف: لقد حذرنا من أنه في حالة مشاهدة ادنى خطأ من هذه الجماعات المعادية، فإنها ستتلقى ردا شديداً، حيث أدى ذلك إلى تدمير أربعة مقار لهذه الجماعات المعادية للثورة.

ووجه تحذيرا شديدا للجماعات الارهابية، وقال، ان هذه المجموعات يجب أن تحدد مصيرها، لأننا قلنا إنه أينما تواجدت سنعتبر مكان تواجدها أراض معادية، ومن واجبنا القيام بعمليات ضدها، وأثبتنا ذلك في التعاطي الاخير اي أننا استهدفنا جميع المواقع ومراكز القيادة ومخازن الذخيرة الذي كان لديهم.

وعقب تحذير قائد القوات البرية في حرس الثورة من وجود عناصر إرهابية في شمال العراق ، استهدفت القوات البرية لحرس الثورة مقار وقواعد العناصر الإرهابية في اقليم شمال العراق.

واستهدفت القوات البرية في حرس الثورة في هذه العملية مقرات وقواعد هذه المجموعات بدقة عالية، مستخدمة طائرات مسيرة انتحارية وقتالية ، بالإضافة إلى المدفعية الذكية والدقيقة .
رقم : 954813
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