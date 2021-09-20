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الاثنين 20 أيلول 2021 ساعة 16:12

مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال
وأفادت "مؤسسة القدس الدولية"، عبر صفحتها على "فيسبوك"، بأن 48 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية داخله، بحماية قوات الاحتلال.

يذكر أن المستوطنين، كثفوا من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، فيما ضيّقت قوات الاحتلال، على المقدسيين وزوار الأقصى من الداخل الفلسطيني المحتلة، وأغلقت عدة طرق في مدينة القدس، بذريعة الأعياد اليهودية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اليهود باقتحام "الأقصى" على فترتين؛ صباحية ومسائية تستمر عدة ساعات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 954816
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